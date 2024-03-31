ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 32782 شخصاً والجرحى إلى 75298

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً و 108 اصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أن" حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32782 قتيلا و75298 جريحا، وذلك منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت آخر عملية قصف إسرائيلية نفذتها مسيرة مستهدفة خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وأدت إلى مقتل 4 وإصابة آخرين، بينهم 4 صحفيين بحسب ما أفادت مصادرنا.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا جويا وبريا في مناطق متفرقة في القطاع شملت مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وذلك في اليوم 177 من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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