بعد انفجار المشيمة.. أم تلد توأم بفارق 22 يوماً تدهش الأطباء

ولدت أم في مدينة مانشستر البريطانية توأم بفارق 22 يوماً وذلك بعد انفجار المشيمة

لديها بشكل غير متوقع.



وأعربت

الأم والتي ولدت توأمها بشكل مدهش بفارق ثلاثة أسابيع – وفي مستشفيين مختلفين – عن حزنها بعد أن نجا واحد فقط.



وكانت كايلي دويل، من مانشستر، حاملاً في الأسبوع 22 ونصف فقط عندما انفجر كيس الماء (المشيمة)

لديها بشكل غير متوقع.



وقضت

السيدة البالغة من العمر 22 عامًا خمسة أيام تحت المراقبة الدقيقة في مستشفى رويال أولدهام قبل أن تلد بشكل طبيعي. لكن ابنها آرلو لم ينجو.

وأخبر المسعفون دويل أن توأمها الثاني من المتوقع سيلد

"في غضون الساعتين المقبلتين"، لكنهم أصيبوا بالحيرة عندما توقفت انقباضاتها. وحذروا من أنه من المحتمل أن يموت.وبعد خمسة أيام من عدم الحركة، أُعيدت دويل إلى منزلها.



وبشكل لا يصدق، بعد 22 يومًا من ولادة آرلو، تم ولادة أسترو عبر عملية قيصرية في مستشفى سانت ماري القريبة ونجا رغم كل الصعاب. كان وزنه 2 رطل، أي أقل بقليل من كيس سكر يزن 1 كجم.



وتعتقد دويل، التي حدثت محنتها في عام 2021، أنها تحمل الرقم القياسي لأطول فترة منفصلة لولادة توأم في إنجلترا.



وقالت: "بعد صدمة ولادة طفلي الأول، شعرت بالذهول عندما قالوا إنني أستطيع العودة إلى المنزل".

وأضافت "لقد تم تعيين طبيب لي من قبل مستشفى مختلف، وقمنا بإجراء فحوصات يومية بين الولادات.في كل يوم يمر، كان يقول إنه حقًا لا يستطيع تصديق ذلك."

وأضافت دويل: "عندما وصل أسترو، لم أستطع أن أصدق أنه بقي على قيد الحياة طوال تلك الفترة".

وقالت دويل إنها لم تواجه أي مضاعفات حتى عانت من آلام المخاض في 15 مارس.

وأضافت: "كنت على علم بجميع المخاطر التي تصاحب إنجاب التوائم". "لقد دفعت حتى مقابل مواعيد الطبيب العام الخاصة لأنني كنت قلقة للغاية بشأن المضاعفات.

"عندما وصلت إلى الأسبوع 22 ونصف، كنت في السرير حرفيًا وشعرت بأسوأ ألم في حياتي كلها.

"لم أكن متأكدة مما كان يحدث، لذلك ذهبت إلى المرحاض في الطابق السفلي، وانفجر كيس الماء لدي."

وبعد ولادة آرلو، الذي كان وزنه 1.1 رطل فقط (0.5 كجم)،

أخبر الأطباء دويل أن جلطة دموية في مشيمته هي السبب المحتمل.



ويقول الأطباء إن هذه الانسدادات يمكن أن تمنع تدفق الدم الذي يتم توفيره للجنين.



ووفقا لجمعية تومي الخيرية لفقدان الأطفال، فإن خطر الولادة المبكرة يرتفع من سبعة إلى 57 في المائة في حالات الحمل التي تنطوي على أكثر من جنين واحد.



وتبلغ فرصة البقاء على قيد الحياة بعد 22 أسبوعًا – قبل أسبوعين من الموعد المحدد للإجهاض – حوالي 10 في المائة فقط. تتجاوز المعدلات 60 في المائة عند علامة 24 أسبوعًا، وفقا لصحيفة " ديلي ميل".

تقول هيئة

الخدمات الصحية الوطنية إن حوالي واحدة من كل ثماني حالات حمل تنتهي بالإجهاض، والذي يُعرف طبيًا بأنه فقدان الحمل خلال الأسابيع الـ 24 الأولى.



وتشير تقديرات أخرى إلى أن هذا الرقم أعلى لأن العديد من النساء في المراحل المبكرة جدًا من الحمل قد لا يدركن أنهن يتوقعن حدوث الإجهاض.

ولا يعرف الأطباء السبب الرئيسي لحدوث انفصال المشيمة،

لكن التدخين وإصابة البطن وارتفاع ضغط الدم يزيد من المخاطر.