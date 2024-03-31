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العثور على عظام طفل مفقود منذ 9 أشهر في فرنسا

3/31/2024 10:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عُثر، أمس، على عظام عائدة إلى جثة طفل يبلغ عامين ونصف عام فُقد قبل تسعة أشهر في منطقة ألب دو هوت بروفانس جنوب شرقي فرنسا، على ما أعلت النيابة العامة في منطقة إيكس إن بروفانس اليوم.

وقال مدعي عام إيكس إن بروفانس، جان لوك بلاشون، في بيان: «أُبلغت قوات الدرك الوطنية، السبت، باكتشاف عظام بالقرب من قرية فيرنيه» أتاحت تحليلات الهوية الجينية لها «الاستنتاج الأحد أنها عظام الطفل إميل سولاي».

وأشار إلى أن معهد البحث الجنائي التابع للدرك الوطني في بونتواز بمنطقة باريس «يواصل التحليلات الجنائية بشأن العظام، والدرك الوطني ملتزم نشر وسائل لإجراء عمليات بحث إضافية حول المنطقة الجغرافية التي عُثر فيها على العظام»، من دون الإدلاء بأي معلومات عن سبب وفاة الطفل.

وعندما اختفى في 8 يوليو، كان إميل قد وصل لتوّه لتمضية العطلة الصيفية في المنزل الثاني لأجداده من جهة والدته، وادعى اثنان من الجيران أنهما شاهداه في الشارع الرئيس بقرية أوت-فيرنيه، ولكن مع روايات متضاربة.

ويأتي العثور على العظام بالقرب من القرية بعد استكشاف كل الفرضيات المرتبطة بهذا الاختفاء، حتى لو تلاشت نظرية تعرّض الطفل لحادثة سقوط مميتة، بعد عمليات بحث متعددة أجريت في محيط القرية، ولم يُعثر خلالها على أي جثة.

وكان فُتح التحقيق في بادئ الأمر في القضية بوصفها حادثة اختفاء مقلقة، وسرعان ما أُعيد تصنيف التحقيق على أنه مرتبط بأسباب جنائية مرتبطة بعملية «اختطاف» و«حجز حريّة».

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