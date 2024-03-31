طقس الإمارات غداً غائم جزئياً وارتفاع في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأوضح المركز- في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س



ويكون الموج في الخليج العربي

خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 18:18 و المد الثاني عند الساعة 04:45 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة

21:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 01:10 و الجزر الأول عند الساعة

08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



30



21



75



25

دبي



29



22



80



30

الشارقة



30



19



80



30

عجمان



29



22



85



35

أم القيوين

28



18



85



35

رأس الخيمة

31



21



75



30

الفجيرة



31



22



75



25

العـين



32



19



60



20

ليوا



34



18



75



20

الرويس



31



20



75



25

السلع



33



19



65



35

دلـمـا



29



21



80



30

طنب الكبرى

27

23



75



45



الصغرى

27

23



75



45

أبو موسى

27



23



80



45

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