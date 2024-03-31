نتنياهو يجري عملية جراحية بعد اكتشاف معاناته من فتاق
التاريخ
3/31/2024 10:00:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نتنياهو يقول إنه سيخضع لتخدير كامل للخضوع لعملية جراحية لعلاج الفتاق
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