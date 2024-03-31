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نتنياهو يجري عملية جراحية بعد اكتشاف معاناته من فتاق

3/31/2024 10:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نتنياهو يقول إنه سيخضع لتخدير كامل للخضوع لعملية جراحية لعلاج الفتاق


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