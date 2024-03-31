مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية

مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية
التاريخ
3/31/2024 10:00:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجَّه مجلس الوزراء، اليوم، بأن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل ولمدة أسبوع، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في «إكس».
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