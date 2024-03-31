مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية

وجَّه مجلس الوزراء، اليوم، بأن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل ولمدة أسبوع، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في «إكس».

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