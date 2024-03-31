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منتخب اليد للناشئين يكثف تحضيراته لـ«الألعاب الخليجية للشباب»

3/31/2024 9:17:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يواصل منتخب ناشئي اليد تحضيراته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» التي ستقام خلال الفترة من 16 أبريل ولغاية 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد» ويخوض منتخبنا تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفني الوطني المكون من خالد أحمد وإبراهيم الأميري وطارق إبراهيم وخميس السويدي مدير المنتخب، وبمتابعة دؤوبة من فيصل الطواش عضو اتحاد اليد رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، حيث تضم قائمة المنتخب الأولية 18 لاعباً من مواليد 2006 فما فوق وفق اللوائح الفنية ونظام الأولمبياد الخليجي والذي خصص للشباب والشابات تحت 18 سنة.

برنامج
وضع الجهاز الفني للمنتخب برنامجاً مكثفاً للمنتخب بمحطة إعداده الأخيرة لتتواصل مع محطات إعداده المحلية السابقة، والتي بدأت بالتجمعات، منذ بداية شهر مارس الجاري، وكانت هناك 3 تجمعات خلال هذه الفترة، وكانت بهدف اختيار اللاعبين المناسبين لتشكيلة المنتخب بتلك الفترة، وسيخضع المنتخب من السبت المقبل لتدريبات في الثامنة مساء على مدار الأسبوع في نادي شباب الأهلي وصالة مدرسة الاتحاد بالممزر لغاية الأربعاء المقبل حيث سيخوض المنتخب مباراة ودية مع فريق شباب الشارقة ويمنح المنتخب راحة لقضاء عيد الفطر، ويعود المنتخب للتدريبات في 12 أبريل ولغاية 16 الذي سيشهد إقامة معسكر داخلي بنادي الحمرية يتخلله مباراتان وديتان مع أندية الإمارات للوقوف على جهوزية المنتخب واختيار عناصره التي ستشارك في هذا المحفل الخليجي والذي تم تحديد إقامة منافساته في الشارقة.

تجربة
من جانبه، أشار إبراهيم الأميري مساعد مدرب المنتخب، إلى أن منتخبنا قد خاض مباراة تجريبية مع فريق نادي البطائح وبعيداً عن الفوز والخسارة رغم أن منتخبنا حقق الفوز بفارق 9 أهداف، إلا أن المباراة كانت بمجملها جيدة وقف الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد أحمد، على مستوى اللاعبين في الدفاع والهجوم ومدى الانسجام بين صفوفهم، حيث حرصنا على مشاركة جميع اللاعبين على 3 مراحل وبدأنا المباراة بتشكيلة اللاعبين بفئة الأشبال، على مدار 20 دقيقة، والتشكيلة الثانية خلال الـ20 دقيقة شاركنا لاعبي المنتخب من فئة الناشئين، وبالفترة الأخيرة من المباراة تم مشاركة جميع اللاعبين من الفئتين الأشبال والناشئين لترسيخ عملية الانسجام بين صفوف المنتخب، وكانت المباراة بمجملها جيدة وقفنا على الإيجابيات وبعض السلبيات التي تحتاج لمزيد من العمل خلال المحطة التدريبية الحالية لتجاوزها للوصول بالمنتخب لأعلى درجات النجاح للتمثيل المشرف بهذا المحفل الخليجي.

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