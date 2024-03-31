شرطة دبي تكرم 54 فائزاً في ختام رمضانية «الألعاب الإلكترونية»



اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات النسخة الأولى من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية الرمضانية، التي استمرت 9 أيام في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، والهادفة إلى إسعاد المجتمع، ورفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة لجيل الشباب بأهمية المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب.

وكرم العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الفائزين في الـ10 ألعاب الخاصة بالبطولة، والبالغ عددهم 54 لاعباً ولاعبة.

وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع كافة فئات المجتمع.



وبين الرائد الشحي، أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن البطولة شهدت منافسات كبيرة ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في البطولات من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون في ضمن تحديات فردية وجماعية حسب نوع اللعبة.

وبين أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية.

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