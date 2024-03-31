Sunday, 31 March 2024 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي يهزم الوصل ومليحة يتخطى الجزيرة بأقوياء اليد

3/31/2024 9:17:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق فريق كرة اليد فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 29/ 25، كما عاد فريق مليحة من العاصمة بفوز مهم على مستضيفه الجزيرة بنتيجة 29/ 25، ضمن مباريات الجولة 11 بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، والملفت أن نتيجة المباراتين جاءت واحدة، رغم الإثارة والندية التي شهدتها الأحداث.

في اللقاء الأول، واصل فريق اليد بنادي شباب الأهلي مطاردة صدارة الشارقة صاحب الـ28 نقطة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة، واقترب الفريقان من حجز مقعديهما في نصف نهائي المسابقة لدرجة كبيرة، حيث تمنح لائحة البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى بختام الدور التمهيدي بلوغ نصف نهائي البطولة.

وجاء فوز الأهلي على ضيفه الوصل مستحقاً بعد أن فرض التقدم لعباً ونتيجة من بداية المباراة لنهايتها وبفارق لم يتجاوز الأربعة أهداف ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16/ 13، رغم أن الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 25/ 25، واستمر الوصل بمركزه السادس برصيد 20 نقطة.

وفي المباراة الثانية، قفز فريق مليحة من المركز الخامس إلى المركز الثالث عقب فوزه على مستضيفه فريق الجزيرة 29/ 25 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة الذي تراجع للمركز الرابع، عقب ختام لقاء مثير تبادل خلاله الفريقان التقدم في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 15/15، ودانت أفضلية الأداء والنتيجة في الشوط الثاني للضيف المليحاوي الذي حسم المباراة لصالحه وسط دهشة أصحاب الأرض الذين حققوا الفوز في الدور الأول بنتيجة 26/25.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31032024000110011019ID1108041074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث