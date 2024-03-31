شباب الأهلي يهزم الوصل ومليحة يتخطى الجزيرة بأقوياء اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق فريق كرة اليد فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 29/ 25، كما عاد فريق مليحة من العاصمة بفوز مهم على مستضيفه الجزيرة بنتيجة 29/ 25، ضمن مباريات الجولة 11 بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، والملفت أن نتيجة المباراتين جاءت واحدة، رغم الإثارة والندية التي شهدتها الأحداث.
في اللقاء الأول، واصل فريق اليد بنادي شباب الأهلي مطاردة صدارة الشارقة صاحب الـ28 نقطة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة، واقترب الفريقان من حجز مقعديهما في نصف نهائي المسابقة لدرجة كبيرة، حيث تمنح لائحة البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى بختام الدور التمهيدي بلوغ نصف نهائي البطولة.
وجاء فوز الأهلي على ضيفه الوصل مستحقاً بعد أن فرض التقدم لعباً ونتيجة من بداية المباراة لنهايتها وبفارق لم يتجاوز الأربعة أهداف ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16/ 13، رغم أن الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 25/ 25، واستمر الوصل بمركزه السادس برصيد 20 نقطة.
وفي المباراة الثانية، قفز فريق مليحة من المركز الخامس إلى المركز الثالث عقب فوزه على مستضيفه فريق الجزيرة 29/ 25 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة الذي تراجع للمركز الرابع، عقب ختام لقاء مثير تبادل خلاله الفريقان التقدم في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 15/15، ودانت أفضلية الأداء والنتيجة في الشوط الثاني للضيف المليحاوي الذي حسم المباراة لصالحه وسط دهشة أصحاب الأرض الذين حققوا الفوز في الدور الأول بنتيجة 26/25.
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