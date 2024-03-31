شباب الأهلي يهزم الوصل ومليحة يتخطى الجزيرة بأقوياء اليد



حقق فريق كرة اليد فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 29/ 25، كما عاد فريق مليحة من العاصمة بفوز مهم على مستضيفه الجزيرة بنتيجة 29/ 25، ضمن مباريات الجولة 11 بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، والملفت أن نتيجة المباراتين جاءت واحدة، رغم الإثارة والندية التي شهدتها الأحداث.

في اللقاء الأول، واصل فريق اليد بنادي شباب الأهلي مطاردة صدارة الشارقة صاحب الـ28 نقطة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة، واقترب الفريقان من حجز مقعديهما في نصف نهائي المسابقة لدرجة كبيرة، حيث تمنح لائحة البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى بختام الدور التمهيدي بلوغ نصف نهائي البطولة.

وجاء فوز الأهلي على ضيفه الوصل مستحقاً بعد أن فرض التقدم لعباً ونتيجة من بداية المباراة لنهايتها وبفارق لم يتجاوز الأربعة أهداف ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16/ 13، رغم أن الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 25/ 25، واستمر الوصل بمركزه السادس برصيد 20 نقطة.

وفي المباراة الثانية، قفز فريق مليحة من المركز الخامس إلى المركز الثالث عقب فوزه على مستضيفه فريق الجزيرة 29/ 25 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة الذي تراجع للمركز الرابع، عقب ختام لقاء مثير تبادل خلاله الفريقان التقدم في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 15/15، ودانت أفضلية الأداء والنتيجة في الشوط الثاني للضيف المليحاوي الذي حسم المباراة لصالحه وسط دهشة أصحاب الأرض الذين حققوا الفوز في الدور الأول بنتيجة 26/25.

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