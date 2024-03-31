رجل الأعمال أحمد علي رياض مالك يتبرع بمليون درهم لحملة «وقف الأم»

أعلن رجل الأعمال الباكستاني أحمد علي رياض مالك، عن مساهمته بمبلغ مليون درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

تجسد حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، نهج الإمارات الإنساني وحرصها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال رجل الأعمال الباكستاني أحمد علي رياض مالك: "فخور بالمشاركة في حملة (وقف الأم) التي تمثل رسالة تضامن ومحبة من مجتمع دولة الإمارات إلى العالم، ونرجو من الله أن يساعد هذا التبرع في ترجمة الأهداف الطموحة للمبادرة التي تسعى إلى تمكين أبناء المجتمعات الأقل حظاً من العلوم والمعارف وتوفير أفضل الخيارات التعليمية لهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير واقعهم".

وأضاف: "ممتنون لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي أتاحت لنا فرصة تكريم عطاءات أمهاتنا خلال الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يرسخ قيم التضامن والتآزر، والمساهمة في فتح نافذة تساعد على ضمان مستقبل أفضل للأجيال الجديدة".

تمثل حملة "وقف الأم" تطوراً نوعياً يستكمل النجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، ويراعي أولويات المجتمعات في هذه المرحلة، وحاجاتها الماسة لمشاركة كافة شرائحها في عملية التنمية الشاملة، وتسهم في تمكين أفراد الفئات الأقل حظاً من أجل صالح مجتمعاتهم.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين، والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم بالمهارات والمعرفة بما يساهم لتحقيق حياة كريمة لهم.

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