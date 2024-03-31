نتنياهو يؤكد ضرورة استقلالية إسرائيل في صنع السلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل يتعين أن تصنع المزيد من أسلحتها بنفسها وتقلص اعتمادها على الآخرين، فيما تواجه توترات متزايدة مع حلفائها حول مستقبل حربها على حركة «حماس».
وقال مكتب نتنياهو، في بيان اليوم: «نحتاج لأن نكون أكثر استقلالية في القدرة على صنع العتاد الحربي الذي نحتاجه»، وذلك بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف: «سنفعل ذلك، لكن سنفعل ذلك، بطريقة مسؤولة وحكيمة للغاية، حتى تصبح إسرائيل غير معتمدة (على أحد)».
تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب خلافات بين أمريكا وإسرائيل حول كيفية المضي قدماً في الحرب على حماس.
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