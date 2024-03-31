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نتنياهو يؤكد ضرورة استقلالية إسرائيل في صنع السلاح

3/31/2024 9:17:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل يتعين أن تصنع المزيد من أسلحتها بنفسها وتقلص اعتمادها على الآخرين، فيما تواجه توترات متزايدة مع حلفائها حول مستقبل حربها على حركة «حماس».

وقال مكتب نتنياهو، في بيان اليوم: «نحتاج لأن نكون أكثر استقلالية في القدرة على صنع العتاد الحربي الذي نحتاجه»، وذلك بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف: «سنفعل ذلك، لكن سنفعل ذلك، بطريقة مسؤولة وحكيمة للغاية، حتى تصبح إسرائيل غير معتمدة (على أحد)».

تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب خلافات بين أمريكا وإسرائيل حول كيفية المضي قدماً في الحرب على حماس.

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