زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الدفاع عن أنفسهم بمواجهة الروس

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الأوكرانيين، في رسالة بمناسبة عيد الفصح، للدفاع عن أنفسهم خلال الحرب المندلعة بين بلاده وروسيا.
وكتب زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»: «الآن لا يوجد ليل أو نهار لا يحاول فيه الروس كسر حياتنا».
وكانت أوكرانيا قد تعرضت لهجوم روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كانت البنية التحتية للطاقة الهدف الأساسي.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن اعتراض 18 من بين 27 هجوماً بطائرات درون وصواريخ وصواريخ كروز، ولكن السلطات ذكرت أن بعض الهجمات أصابت أهدافها.
وقد انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف لفترة في منطقة أوديسا بالبحر الأسود، كما تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في مناطق أخرى بالبلاد أيضاً.
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