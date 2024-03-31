زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الدفاع عن أنفسهم بمواجهة الروس

دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الأوكرانيين، في رسالة بمناسبة عيد الفصح، للدفاع عن أنفسهم خلال الحرب المندلعة بين بلاده وروسيا.

وكتب زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»: «الآن لا يوجد ليل أو نهار لا يحاول فيه الروس كسر حياتنا».

وكانت أوكرانيا قد تعرضت لهجوم روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كانت البنية التحتية للطاقة الهدف الأساسي.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن اعتراض 18 من بين 27 هجوماً بطائرات درون وصواريخ وصواريخ كروز، ولكن السلطات ذكرت أن بعض الهجمات أصابت أهدافها.

وقد انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف لفترة في منطقة أوديسا بالبحر الأسود، كما تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في مناطق أخرى بالبلاد أيضاً.

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