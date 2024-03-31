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تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

3/31/2024 9:08:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي الطيبة والخيام، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات كفر كلا، وحولا، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

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