بنك إسرائيل يدعو الحكومة إلى إعادة العمال الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- دعا بنك إسرائيل في تقرير حول العام 2023 نشره اليوم، الأحد، الحكومة إلى إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى العمل في مجال البناء في إسرائيل، بعد أن جمدت تصاريح العمل التي بحوزتهم في بداية الحرب على غزة.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن "خطوات الحكومة لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب لم تثمر حتى الآن. وإحضار عمال أجانب فشل. وتسريع إدخال تكنولوجيات بناء متطورة من شأنها إضعاف تعلق هذا الفرع بعمال بمستوى مهني متدني. ويتعين على الحكومة أن تدرس بصورة إيجابية إدخال عمال فلسطينيين لمساعدة فرع البناء".

وأشار بنك إسرائيل إلى أن العمال الفلسطينيين شكلوا ثلث العاملين في فرع البناء قبل الحرب على غزة، وأن 28% من ورش البناء للسكن كانت مغلقة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأن العمل في ورشات البناء الأخرى كان جزئيا.

وحذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في التقرير، من زيادة أخرى لميزانية الأمن وتجاوز الميزانية الحالية، وشدد على أن من شأن زيادة هذه الميزانية أن تشكل خطرا على الاقتصاد وزيادة النسبة بين الدَين والناتج.

وجاء في التقرير أنه "بالرغم من الاحتياجات الملحة في المدى القصير، فإنه ثمة أهمية لأن تقرر الحكومة بأسرع وقت ما هو العبء الملائم لميزانية الأمن، وبموجب ذلك ما هي المصادر المتاحة لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي، على إثر التحديات الجديدة التي أضيفت هذا العام".

وتطرق تقرير بنك إسرائيل إلى إخلاء السكان من بلدات في جنوب وشمال إسرائيل. "من شأن الإخلاء أن يلحق ضررا بأداء سوق العمل، وأداء القاصرين في جهاز التعليم ورفاهيتهم".

وبعد بدء عودة سكان بلدات "غلاف غزة" في جنوب إسرائيل، أشار التقرير إلى أن "الحكومة لم تقرر حتى الآن بشأن إقامة مديرية للاعتناء بالشؤون المدنية وإعادة إعمار في بلدات الشمال".

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عرب 48