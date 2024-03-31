شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر
يوم الأثنين
الموافق 1/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
أجزاء من خربثا بني حارث وتشمل صالات الفرح الكبرى والمجاورين
دير عمار كاملا , مخيم دير عمار , راس كركر , الجانية , بيتللو , جمالة
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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