إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة
التاريخ
3/31/2024 9:07:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق.
MENAFN31032024000208011052ID1108041033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.