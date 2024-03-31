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إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

3/31/2024 9:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق.













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