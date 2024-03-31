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فيديو- إطلاق صاروخ سويوز-2.1 بي إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض

3/31/2024 9:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.


وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.


وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.

سبوتنيك


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