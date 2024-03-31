فيديو- إطلاق صاروخ سويوز-2.1 بي إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.
وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.
سبوتنيك
MENAFN31032024000208011052ID1108041032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.