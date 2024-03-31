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صدمة للهلال.. هل انتهى موسم ميتروفيتش بعد إصابته في الديربي؟

3/31/2024 9:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدو أن غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، لن يقتصر على موقعة السوبر السعودي ضد النصر بعد إصابته في مباراة الشباب، وإنما قد يمتد لنهاية الموسم الجاري، حسب توقعات متخصصين.
وخرج ميتروفيتش، صاحب الـ29 عامًا، مصابًا من الشوط الأول لمباراة الشباب التي جرت مساء أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.
وتوقعت تقارير إعلامية سعودية غياب ميتروفيتش عن مباراة النصر المقرر لها يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يخضع المهاجم الصربي لفحوصات طبية في وقت لاحق من اليوم الأحد لتحديد تفاصيل الإصابة.
وكشف الدكتور أيمن الحماد، استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، لقناة "السعودية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، توقعاته لمدة غياب ميتروفيتش.
وقال الحماد "إصابة ميتروفيتش عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وهناك 3 درجات لهذه الإصابة. من الصعب أن تكون هذه الإصابة من الدرجة الأولى أو الثالثة، لذلك أتوقع أنها تمزق من الدرجة الثانية".
وأضاف "برنامج التأهيل بعد مثل هذه الإصابات يتكون من 6 مراحل، لذلك قد يمتد غياب ميتروفيتش لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل، وستكون مدة الغياب أكثر من ذلك إذا كانت الإصابة عند التصاق الوتر بالعظام".
وتابع الطبيب محذرًا "إذا استعجل الهلال عودة ميتروفيتش بعد هذه الإصابة، سيكون هناك خطرًا على اللاعب، لأنه في حال تكررت الإصابة قد يغيب لمدة تصل إلى 3 شهور".
وأوضح "قد نرى ميتروفيتش يمشي قريبًا، وقد يهرول في التدريبات خلال 25 يومًا، لكن لا يمكن عودة اللاعب المحترف لخوض المباريات بمجرد زوال الألم، وإنما لابد من تأهيل بدني قوي".
وختم الحماد حديثه بالقول "أخشى على لاعبي الهلال من الإصابات العضلية في الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات، لذلك أتمنى تخفيف الأحمال التدريبية للاعبين".
ويعد غياب ميتروفيتش خسارة كبيرة للهلال، كون المهاجم الصربي أحرز 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، ما أسهم في فوز "الزعيم" بـ30 مباراة على التوالي.
وسجل ميتروفيتش 22 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولا يتفوق عليه في المسابقة سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي أحرز 26 هدفًا.
وتنتظر الهلال معارك كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مواجهات النصر، والاتحاد، والعين، في بطولات كأس السوبر، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا على الترتيب.

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