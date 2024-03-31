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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 31 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة مودرن فيوتشر ضد الزمالك في كأس الكونفدرالية.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

ريفرز يونايتد X اتحاد الجزائر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
الملعب المالي X دريمز – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 9
مودرن فيوتشر X الزمالك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ابوسليم X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
شتوتجارت X هايدنهايم – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
بوخوم X دارمشتات 98 – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X ستاد بريست – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
كليرمون فوت 63 X تولوز – الساعة 4عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
لوهافر X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
نيس X نانت – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ستراسبورج X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ملاعب

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