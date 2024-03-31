توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الزراعة، استمرار استقرار أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن باخرة تحمل 55 ألف رأس تحمل على متنها 55 ألف رأس من الأغنام المستوردة من أستراليا تصل العقبة غدا الاثنين، ما سيسهم في توفير اللحوم الحمراء خلال موسم الأعياد بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي.



وأشار المجالي إلى توفر لحوم الضأن والماعز لشهر رمضان الفضيل والأعياد بكمية 6100 طن من اللحوم الطازجة والمجمدة، وهي كمية تغطي حاجة السوق لأكثر من 40 يوما، بالإضافة إلى 6200 طن من لحم العجل الذي يغطي حاجة السوق المحلي لأكثر من شهرين.



وأكدت وزارة الزراعة تسهيل تدفق اللحوم والبضائع التي تمر عبر ميناء العقبة خاصة الحيوانات الحية لتوفير منتجات زراعية بالجودة والكميات والسعر المناسب.