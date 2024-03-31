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مدرب بالماس يرد على أنباء خلافة تشافي

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق جارسيا بيميينتا، مدرب لاس بالماس، على أنباء توليه تدريب برشلونة، في الموسم المقبل، خلفًا لتشافي هيرنانديز.
وأكد تشافي رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري، ما فتح باب الترشيحات أمام العديد من الأسماء لخلافته.
وفاز برشلونة على لاس بالماس، بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 30 لليجا.
وقال بيميينتا، في تصريحاته لشبكة "دازن إسبانيا"، عقب المباراة، "الآن أنا في لاس بالماس، لقد أمضيت 3 سنوات رائعة في النادي الذي أعطاني كل شيء".
وأضاف: "أنا أركز بشدة على إنهاء هذا الموسم بأفضل شكل ممكن".
وعن قرار تشافي بالرحيل، قال: "تشافي مسؤول عن قرار رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم، وأنا متأكد من أنه فكر فيه كثيرًا".
وختم: "لامين يامال وباو كوبارسي يلعبان وكأنهما في الدرجة الأولى منذ 10 سنوات، هذه هي اللاماسيا".
ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز 12.
ملاعب


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