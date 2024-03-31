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مبابي على رأس كتيبة باريس في كلاسيكو فرنسا

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي.
واختار إنريكي 21 لاعبا للمباراة، هم:
كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، أرناو تيناس ودوناروما.
ويعتلي الفريق الباريسي قمة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة متفوقا على غريمه التقليدي بفارق 20 نقطة حيث يحتل المركز السابع.
وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز بي إس جي برباعية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء.
ملاعب

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