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لجنة التراث بالأعيان تقر مُعدّل السياحة

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقرت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين.


وتحدث العين الهندي حوّل أهمية دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي من جميع جوانبه مع الأخذ بعين الاعتبار إلى مطالب مستثمري القطاع السياحي، منوهًا إلى ضرورة وضع بنود واضحة وضوابط تحكم منظومة الترخيص.


وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة شاملة متخصصة تشمل جميع الجهات الحكومية المعنية بترخيص المنشآت والرقابة عليها؛ لتسهيل العمل لدى المنشآت خاصة الفندقية منها.


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كإدارة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة.


ويمنح مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، وزارة السياحة المسارات السياحية المنصوص عليها في القانون، والإشراف عليها وتطويرها، كما يهدف لتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات للمشاريع الريادية في القطاع السياحي.

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