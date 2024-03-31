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دينا الشربيني تنضم إلى سباق أفلام عيد الفطر

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بفيلم "شقتو".. تستعد الممثلة المصرية دينا الشربيني للانضمام إلى سباق أفلام عيد الفطر، وذلك بعد مشاركتها في منافسة دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلها "كامل العدد" بجزئه الثاني المكون من 15 حلقة وتم بثه في النصف الأول من رمضان الجاري.
وشوّقت الشربيني جمهورها لفيلمها "شقو" ناشرة صورة البوستر عبر حسابها على إنستغرام. وبعدما نشرت صورة سابقة لها مرتدية ملابس ممرضة من كواليس تصوير العمل.


ورغم المعلومات القليلة عن تفاصيل دورها في الفيلم الجديد، غير أنه سيكون العمل الذي ستجتمع فيه الشربيني مجدداً مع زملائها عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، بعد 7 سنوات من تقديمهم سوياً مسلسل "غراند أوتيل".

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