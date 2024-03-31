دينا الشربيني تنضم إلى سباق أفلام عيد الفطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بفيلم "شقتو".. تستعد الممثلة المصرية دينا الشربيني للانضمام إلى سباق أفلام عيد الفطر، وذلك بعد مشاركتها في منافسة دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلها "كامل العدد" بجزئه الثاني المكون من 15 حلقة وتم بثه في النصف الأول من رمضان الجاري.
وشوّقت الشربيني جمهورها لفيلمها "شقو" ناشرة صورة البوستر عبر حسابها على إنستغرام. وبعدما نشرت صورة سابقة لها مرتدية ملابس ممرضة من كواليس تصوير العمل.
ورغم المعلومات القليلة عن تفاصيل دورها في الفيلم الجديد، غير أنه سيكون العمل الذي ستجتمع فيه الشربيني مجدداً مع زملائها عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، بعد 7 سنوات من تقديمهم سوياً مسلسل "غراند أوتيل".
24
MENAFN31032024000208011052ID1108041024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.