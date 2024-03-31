دينا الشربيني تنضم إلى سباق أفلام عيد الفطر

ورغم المعلومات القليلة عن تفاصيل دورها في الفيلم الجديد، غير أنه سيكون العمل الذي ستجتمع فيه الشربيني مجدداً مع زملائها عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، بعد 7 سنوات من تقديمهم سوياً مسلسل "غراند أوتيل".

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