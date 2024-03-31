حزب الله يهاجم بمسيّرات انقضاضية
التاريخ
3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم بطائرات مسيرة انقضاضية مربض مدفعية "برختا" وانتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، وحقق إصابات مباشرة.
وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أنه هاجم ثكنة راميم وموقع المالكية بالصواريح وحق إصابات مباشرة فيهما.
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