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حزب الله يهاجم بمسيّرات انقضاضية

3/31/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم بطائرات مسيرة انقضاضية مربض مدفعية "برختا" وانتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، وحقق إصابات مباشرة.


وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أنه هاجم ثكنة راميم وموقع المالكية بالصواريح وحق إصابات مباشرة فيهما.

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