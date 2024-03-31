مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان
التاريخ
3/31/2024 8:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر نيسان في عدد من مناطق المملكة.
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