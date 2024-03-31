5 عادات خاطئة تؤدي إلى ظهور البطن في رمضان.. احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ظهور البطن خلال شهر رمضان وعادة ما يحدث ذلك نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب ظهوره في وقت قصير مما يستوجب الابتعاد عنها نهائيًا وذلك لتجنب فرص الإصابة ببعض الأمراض أيضًا.1- قلة شرب الماءيعد شرب الماء من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، ولكن خلال فترة الصيام يعتاد الأشخاص على تناول كمية قليلة من الماء مما قد يؤدي إلى الجفاف، ومن ثم الشعور بالجوع وزيادة في تناول الطعام، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن.



2- الإفراط في تناول الطعام

يعتبر الإفراط في تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور البطن ، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام على الإفطار أو السحور، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية التي يتم تناولها، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكرش.



3- تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات

يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بين وجبتي الإفطار والسحور مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع وتراكم الدهون في منطقة البطن، لذلك يجب الحد من كمية الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تمامًا بهدف السيطرة على وزن الجسم.



4- قلة النشاط البدني

قلة النشاط البدني من العوامل التي تساهم في تراكم الدهون في منطقة البطن، وعادة ما يقل النشاط البدني عن المعدل الطبيعي خلال شهر رمضان مما يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور البطن بعد فترة قصيرة.



5- تناول الطعام قبل النوم مباشرة

عادة ما يتناول بعض الأشخاص وجبة السحور قبل النوم مباشرة مما قد يؤدي بشكل ملحوظ إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن حيث يصعب على الجسم حرق السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يتسبب ذلك في تراكمها على شكل دهون في منطقة البطن.

الكونسلتو