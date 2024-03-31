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توهج كريستيانو يقود النصر لسحق الطائي

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح ضيفه الطائي بنتيجة (5-1)، مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد الطائي عند 22 نقطة، ليتراجع للمركز السابع عشر "قبل الأخير ".
وسجل خماسية العالمي كل من: أوتافيو في الدقيقة (20)، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة (45+7)، وكريستيانو رونالدو (65 و67 و87)، بينما أحرز هدف الطائي: فيرجيل ميسيدان في الدقيقة (22)
ونجح النصر في افتتاح التسجيل، عندما أرسل أوتافيو عرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل البقعاوي في التصدي لها، لتسكن شباكه في الدقيقة 20.
ولم تستمر فرحة النصر بالهدف سوى دقيقتين، حيث نجح فيرجيل ميسيدان في تعديل النتيجة للطائي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس أوسبينا.
وتلقى الطائي ضربة موجعة، عندما أشهر حكم المباراة الإنذار الثاني في وجه ميسيدان، ليغادر الملعب مطرودا.
ونجح النصر في استغلال النقص العددي للطائي، حيث سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بضربة رأسية.
وتمكن كريستيانو رونالدو من توسيع الفارق بإضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 65، بواسطة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ولم تمض سوى دقيقتين، حتى عاد "الدون" ليسجل الهدف الثاني له والرابع للعالمي، مستفيدا من سوء تشيت الكرة من قبل دفاع الطائي.
وواصل النجم البرتغالي توهجه، ليسجل الهاتريك برأسية أسكنها شباك البقعاوي، في الدقيقة 87، ليمنح فريقه انتصارا عريضا بخماسية.

ملاعب

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