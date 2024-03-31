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قطار الهلال ينجو من انتفاضة الشباب

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب الهلال على مضيفه الشباب، بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
رباعية الهلال حملت توقيع ألكسندر ميتروفيتش "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء، وسافيتش وسالم الدوسري في الدقائق 20 و27 و42 و57.
فيما سجل ثلاثية الشباب، مصعب الجوير وحسين الصبياني ورومان سايس في الدقائق 3 و64 و78.
وارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في صدارة البطولة، فيما توقف رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.
أصحاب الأرض ضغطوا منذ الدقيقة الأولى، مما أسفر عن هدف مبكر لليوث بأقدام مصعب الجوير، من تصويبة مميزة سكنت مرمى الحارس ياسين بونو.
وحاول لاعبو الهلال، امتلاك الكرة بعد هدف الشباب، وتنظيم محاولات هجومية، لكنها لم تسفر عن خطورة حقيقية.
وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس الشباب، ونجح اللاعب الصربي في تسديدها بنجاح في الدقيقة 20.
وأحكم الهلال، سيطرته على مجريات اللعب بعد التعادل، لينجح في التقدم عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 27.
وتلقى جورجي جيسوس مدرب الهلال، صدمة قوية بتعرض ميتروفيتش لإصابة عضلية، ليخرج من الملعب مقابل دخول صالح الشهري.
وقبل نهاية الشوط الأول بنحو 3 دقائق، سجل سافيتش، ثالث أهداف الهلال، بعد عرضية مميزة من روبن نيفيز.
وحاول الشباب، تصحيح المسار في بداية الشوط الثاني، لكنه اصطدم بصلابة دفاع الهلال.
وجاء الهدف الرابع للهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 57 بعد تمريرة مميزة من ميشيل ديلجادو.
وأسفرت محاولات الشباب عن الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق حسين الصبياني من تصويبة رائعة.
وغادر الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الشباب، المستطيل الأخضر بسبب الإصابة، ودخل حسين القحطاني بدلا منه.
وكسر رومان سايس، حالة الهدوء على مستوى اللعب، بعدما سجل الهدف الثالث للشباب، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 79.
وكاد الشباب أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88، عن طريق تصويبة نواف الصعدي، والتي ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال.

ملاعب


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