انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انطلقت الأحد، فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، في دورتها الـ 31 في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس.وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال رعايته حفل الإطلاق إلى مشاركة 49 متسابقاً من 48 دولة صديقة وشقيقة في المسابقة الهاشمية التي مضى على انطلاقها 31 عامًا برعاية ملكية سامية، ما يدلل على حرص الأردن وقيادته الهاشمية على تلاوة القرآن وحفظه والاهتمام بكتاب الله تعلماً وتعليماً، معربا عن أمله بأن تكون المسابقة لهذا العام فاتحة خير للعالم الإسلامي وأن تكون فرجاً على أهالي قطاع غزة.وقال الخلايلة إن الوزارة تسلك هذا المنهج في رعاية دور القرآن الكريم، مشيرًا إلى مبادرة ختمة القرآن التي جرى إطلاقها في مساجد المملكة، وختمة المصطفى لتلاوة القرآن الكريم، لافتا إلى أن هذه المبادرات تصب في الجهود المبذولة خدمة لكتاب الله عز وجل حتى يكون دستورا للحياة.

وبين أن الهدف من المسابقات القرآنية نشر كتاب الله عز وجل وترسيخ القرآن الكريم وشمائله وفضائله وقيمه في حياتنا منهجاً قويماً.

ولفت إلى الظرف الذي تعيشه الأمة الإسلامية ويعيشه أهالي قطاع غزة، مؤكدا وقوف الأردن قيادة وشعبًا بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودوره المهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع الظلم على الأهل في القطاع والحفاظ على القضية الفلسطينية والرعاية والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك.