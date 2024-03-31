الحسين يواصل الصدارة والرمثا يفوز على شباب الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل فريق الحسين اربد انتصاراته وصدارته لفرق الدوري بعد فوزه المستحق على فريق معان بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب ستاد الامير حسن في اربد ضمن مباريات الاسبوع 15 من دوري كرة القدم لاندية المحترفين ورغم ان الحسين لعب منذ بداية المباراة بقليل بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه الا انه تمكن من تحقيق الفوز ومواصلة مشواره الواثق نحو القمة وسجل هدفي الحسبن حمزة الدردور ومجد العطار وسجل هدف معان عبد الرحمن مرعي .

ليرفع الحسين رصيده الى 43 نقطة في المركز الاول في حين تجمد رصيد معان عند 14 نقطة في المركز التاسع وفي مباراة اخرى فاز الرمثا على شباب الاردن بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد عمان الدولي وسحل هدفي الرمثا علي العزابزه ومجد الزعبي ليرفع الرمثا رصيده الى 22 نقطة ويتقدم نحو المركز الرابع وتجمد رصيد شباب الأردن عند 16 نقطة في المركز السابع.

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