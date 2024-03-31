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شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين، في قصف إسرائيلي على مواطنين فلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وكان عشرات الفلسطينيين استشهدوا أو أصيبوا منذ الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في غزة ودير البلح وخان يونس.













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