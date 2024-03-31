شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ
التاريخ
3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين، في قصف إسرائيلي على مواطنين فلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وكان عشرات الفلسطينيين استشهدوا أو أصيبوا منذ الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في غزة ودير البلح وخان يونس.
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