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برشلونة يخرج من عنق الزجاجة على أرضه

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج فريق برشلونة بفوز بشق الأنفس من مباراته أمام ضيفه لاس بالماس (1-0) التي جمعتهما السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويعود الفضل في فوز الفريق الكتالوني إلى جناحه البرازيلي رافينيا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي - Olimpic Lluis Companys"، وزميله البرتغالي جواو فيليكس الذي مرر له الكرة على "طبق من ذهب".
وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".
في المقابل، تعرض نادي لاس بالماس للهزيمة الثالثة على التوالي، وبقي في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 37 نقطة.

ملاعب

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