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قريباً.. نسخة محسّنة من روبوت الدردشة غروك

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة الذكاء الاصطناعي "إكس.إي.آي" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنها "ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة غروك".


وذكرت إكس.إي.آي في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه غروك 1.5، سيكون متاحاً للمختبرين الأوائل ومستخدمي غروك الحاليين على منصة "إكس"، في الأيام المقبلة.


وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.وأطلق ماسك إكس.إي.آي العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة"، سعيًا لإيجاد بديل لبرنامج "أوبن إيه.آي" المدعوم من مايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابت.


وفي ديسمبر (كانون الأول)، طرحت الشركة الناشئة غروك لمشتركي "إكس بريميوم+".


وأعلنت الشركة عبر حسابها على "إكس" عن النسخة المحسنة من روبوت "غروك"، وذلك من خلال بوستر يحتوي على تفاصيل عدة حول الميزات التي ستحملها النسخة المحدثة.
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