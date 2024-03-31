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بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن غضبه تجاه حالات العنصرية التي وقعت خلال الساعات الماضية.
وشهدت الملاعب الإسبانية، 3 حالات عنصرية، خلال الساعات الماضية، 2 منها في مباراة خيتافي وإشبيلية.
وكتب فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا".
وأضاف: "أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي".
وتابع: "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".
ويعتبر فينيسيوس من أكثر اللاعبين الذين واجهوا العنصرية مؤخرا في الملاعب الإسبانية.
ويغيب فينيسيوس عن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 30 لليجا، لتراكم البطاقات الصفراء.
يذكر أن إشبيلية أدان، أمس، "الإساءات العنصرية" المزعومة والمعادية للأجانب، التي وجهت إلى المدافع ماركوس أكونا والجهاز الفني للفريق، خلال الفوز على ملعب خيتافي بهدف دون رد، أمس السبت، بالدوري الإسباني.

ملاعب

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