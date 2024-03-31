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تعليق ناري من العويران بعد لقاء الهلال

3/31/2024 8:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق سعيد العويران أسطورة الشباب، على خسارة الليوث أمام الهلال في الدوري السعودي.
وحقق الهلال فوزا مثيرا أمام الشباب، بنتيجة (4-3) مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 25 من البطولة.
وقال العويران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هارد لك للكبير الشباب.. رغم الظروف كاد أن يظفر بنقاط المباراة".
وأوضح: "خانت الفريق قلة خبرة حارس المستقبل محمد العبسي، وسوء تقدير الحكم ماريو إسكوبار، في احتساب ضربة جزاء واضحة وصريحة للشباب.. (حيل الله اقوى)".
واختتم العويران رسالته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين: "ألف شكر للاعبين، ما قصرتوا".
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في صدارة دوري روشن، فيما توقف الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.
يذكر أن محمد الناصر نائب رئيس الشباب، فتح النار على الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار بعد المباراة.
وقال محمد الناصر في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية: "الأخطاء التحكيمية غيرت مجرى المباراة، وهناك حالات لم يلجأ الحكم لغرفة VAR للتأكد منها".
وأوضح الناصر "الخسارة ضد الهلال يتحمل جزء منها الطاقم التحكيمي، ولسنا راضين عن أداء حكم المباراة رغم المستوى الكبير الذي قدمه لاعبونا".

ملاعب

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