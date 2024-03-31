متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع حلول شهر رمضان المبارك يزداد استهلاك زيت الزيتون، باعتباره عنصرا أساسيا على مائدة الصائم، فيستغل أصحاب النفوس الضعيفة الطلب المتزايد على هذه السلعة للاحتيال على المستهلك وترويج زيت مغشوش عبر إعلانات مضللة تبيع التنكة الواحدة بأسعار زهيدة لا تتجاوز الـ40 دينارا مع خدمة التوصيل المجاني، في حين تباع التنكة من 90 دينارا إلى 100 دينار.



وحذر متخصصون من انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع زيت زيتون مغشوش، مؤكدين أن المستهلك بحاجة إلى توعية لإعلانات تمس سلامته الغذائية وتمس سمعة المنتج المحلي، عدا عن الخسارة المالية والصحية، مؤكدين أن جودة زيت الزيتون لا تقل عن جودة معدن الذهب الذي لا تتناقص قيمته وجودته وسعره مع مرور الزمن ولو مر عليه أكثر من عام.



و ناشدوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لازمة وإنزال أشد العقوبات بمن تسول له نفسه الغش والاحتيال على المواطن بزيت لا يمت للزيتون بصلة.



وشددوا على ضرورة تحري المواطن للمصدر الذي يشتري منه زيت الزيتون كالمزارع الموثوقة والمعاصر المرخصة والمؤسسات العسكرية والاستهلاكية وعلامات الزيت التجارية المعتمدة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس العامة.



وتفصيلا، قال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون تيسير النجداوي، إن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك" تعج بإعلانات وهمية لبيع زيت زيتون مغشوش، ولجلب المشترين يعرضونه بأسعار زهيدة مع هدايا وتوصيل مجاني، مشيرا إلى أن تلك الزيوت تبين أنها مهدرجة ومضاف إليها أصباغ ونكهات لا تتجاوز تكلفة التنكة منها الـ5 دنانير، مؤكدا أن الزيت المخزن بطريقة صحيحة لن ينخفض سعره حتى لو مضى عليه عام.



وحذر النجداوي المواطنين من ضرورة تحري المصدر الذي يشترون منه سلعة زيت الزيتون وفحصه في المختبرات الكيميائية للتأكد من سلامته أو الشراء من المزارع الموثوقة والمعاصر المرخصة أو المؤسسات العسكرية والاستهلاكية.



فيما وصف رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري زيت الزيتون، المهندس فياض الزيود، زيت الزيتون بالذهب الذي لا تقل جودته ولا ينخفض سعره مع مرور الزمن مستشهدا بالمثل الشعبي "خلي الزيت بجراره لتيجي أسعاره" في إشارة إلى أن الإعلانات المضللة التي تتذرع بأن الزيت منذ العام الماضي ماهي إلا إعلانات مضللة تبيع الوهم والغش للمستهلك.



وأضاف الزيود أن المصادر الآمنة لشراء الزيت هي الأماكن المرخصة والحاصلة على شهادة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس أو مزارع المواطنين الموثوقة.



من جانبه، طالب الناطق الإعلامي لنقابة المعاصر محمود العمري، بحماية زيت الزيتون المحلي ومراقبة السوق من محاولات الغش، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه مختلف الجهات كالغذاء والدواء ومديرية حماية البيئة والأجهزة الأمنية التي ضبطت في الأعوام الماضية كميات من الزيت المغشوش.



وأكد أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة وهي معاصر الزيتون و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك و المؤسستين المدنية والعسكرية، والمحلات التجارية المرخصة، حيث أن الزيت يعبأ بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، ويرفق ببطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.



وأكد العمري أن زيت الزيتون يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية، وأن أكثر من 70 بالمئة من الأشجار المثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.



وعلى صعيد، متصل أكدت أخصائية التغذية راية ياسر، خطورة تناول زيت الزيتون المغشوش وتأثيره على صحة الإنسان سيما أن مستهلكين يستخدمونه لعلاج أمراض عدة، و استذكرت حادثة الزيت السام في إسبانيا عام 1981 بعد غش الزيت بمادة لتصنيع البلاستيك الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة وإصابات بليغة في الرئة والجهاز الهضمي.



ونوهت إلى أن زيت الزيتون يتعامل معه المستهلك على أنه دواء للكثير من أمراض المعدة كأخذ مقدار منه على الريق لعلاج الامساكات وبعض الأمراض المعوية ولإذابة الكولسترول الضار، فإذا كان مغشوشا بزيوت مهدرجة سينقلب الدواء إلى داء.



وتشاطرها الرأي أخصائية التغذية المهندسة رسمية الخليل التي أكدت أن الله تعالى أقسم بالزيتون لعظمة فوائده الطبية والغذائية وجعل منه مادة علاجية لكثير من مشاكل البشرة والشعر والمعدة.



يشار إلى أن وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زيت الزيتون أطلقت حملة وطنية توعوية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من مصادر موثوقة، عبر توجيه المستهلك الأردني لشراء زيت الزيتون عالي الجودة والمطابق للمواصفة القياسية الأردنية المعمول بها وتوجيهه أيضا إلى المصادر الموثوقة لشراء منتج زيت الزيتون البكر.



وأكدت الوزارة ضرورة الابتعاد عن شراء زيت الزيتون من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كي لا يكونوا ضحية لعمليات الغش والتلاعب التي تقوم بها فئات محددة.



وبينت أن فحص زيت الزيتون مجاني في جميع مديريات الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

