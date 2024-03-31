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استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

3/31/2024 8:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا
أفاد مراسل الجزيرة باستهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن دوي انفجار سمع في محيط مزارع شبعا المحتلة.













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