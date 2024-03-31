استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا
التاريخ
3/31/2024 8:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا
أفاد مراسل الجزيرة باستهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن دوي انفجار سمع في محيط مزارع شبعا المحتلة.
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