كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 365 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 320 ديناراً في الأردن اليوم الأحد وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 45 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43 دينارا للشراء منهم .
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