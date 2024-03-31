«فيرست سيكيورتي جروب» تقدم مليون درهم لحملة «وقف الأم»

أعلنت "فيرست سيكيورتي جروب" عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة "فيرست سيكيورتي جروب" في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم "وقف الأم".

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

وتسعى الحملة إلى دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وقال اللواء (م) عبد العزيز البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "فيرست سيكيوريتي جروب": "إن حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة ملهمة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم".

وأضاف: "فخورون بدعم حملة (وقف الأم) التي تكرم أمهاتنا بانيات الأجيال، ورمز القيم النبيلة والأصيلة وتأتي مساهمتنا في هذا الصندوق الوقفي في سياق التزامنا بفعل الخير ومساندة حملات العطاء التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في عشرات البلدان".

وتهدف حملة "وقف الأم" إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة "Mothersfund"، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد "AE790340003708472909201" في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من إي آند" في الإمارات على الأرقام: 1034، 1035، 1036، 1038.

ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

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