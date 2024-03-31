الإهانات العنصرية مستمرة في الملاعب الإسبانية

رفض فريق إسباني من الدرجة الثالثة إنهاء مباراة السبت بعد مشاجرة بين حارس مرماه ومشجع للفريق المنافس متهم بتوجيه إهانات عنصرية إليه، وذلك بعد ساعات قليلة من إدانة نادي إشبيلية لإهانات مماثلة تجاه أحد لاعبيه ومدربه عقب مباراته ضد مضيفه خيتافي في المرحلة الثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاءت هذه الأحداث الجديدة بعد أيام قليلة فقط من المباراة الدولية الودية بين إسبانيا والبرازيل والتي تم تنظيمها الثلاثاء على وجه التحديد ردًا على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها مهاجم ريال مدريد ونجم السيليساو فينيسيوس منذ انضمامه الى النادي الملكي عام 2018.

تعرض شيخ كان سار، حارس المرمى السنغالي لنادي رايو ماخاداهوندا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الى الطرد السبت في الدقيقة 84 من المباراة أمام سيستاو ريفر بعد مشاجرة مع أحد المشجعين خلف مرماه، مما دفع فريقه لمغادرة الملعب والحكام إلى إيقاف المباراة.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن العديد من مشجعي سيستاو ريفر قاموا بإهانة شيخ سار (23 عاما) بعد الهدف الثاني لفريقهم في الدقيقة 83 من المباراة.

وفي وقت سابق السبت، أدان نادي إشبيلية أيضًا "الإهانات العنصرية والمعادية للأجانب" التي تعرض لها لاعبه الارجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراته في خيتافي حيث وصفه المشجعون بالـ"قرد" وفقًا لتقرير الحكم، ومدربه كيكي سانشيس فلوريس الذي أكد أنه عومل وكأنه "غجري".

وعلَّق فينيسيوس جونيور على حسابه في "إكس": "شاهدنا ثلاث حالات عنصرية حقيرة في إسبانيا في يوم السبت وحده".

وأضاف نجم السيليساو: "إلى سار وإلى رايو ماخاداهوندا، فلتُلهم شجاعتكم الآخرين، يجب التنديد بالعنصريين ولا يمكن مواصلة المباريات معهم في المدرجات".

وتابع "لن نحقق النصر إلا عندما يغادر العنصريون الملاعب ليذهبوا مباشرة إلى السجن، المكان الذي يستحقونه".

وكثيرا ما يكون المهاجم البرازيلي ضحية للعنصرية في البطولة الإسبانية، بما في ذلك حادثة في فالنسيا عام 2023 والتي تسببت في موجة من السخط الدولي ودفعت السلطات إلى الاعتراف بأن البلاد لديها "مشكلة" مع التمييز العنصري.

- "شنيع" -

وكتب رايو ماخاداهوندا على حسابه في "إكس": "فريقنا لن يستأنف المباراة بعد أن تعرض لاعبنا لإهانات عنصرية غير مقبولة".

من جهته، أعرب قائد الفريق خورخي كاسادو عن أسفه في حسابه على "إنستغرام" قائلا "ما حدث اليوم مخز جدا. جزء من الملعب يطلق إهانات عنصرية ضد زميلنا الشيخ سار، بسبب لون بشرته".

وأضاف: "يا له من عار، يبدو من الجنون أننا وصلنا إلى عام 2024 ولدينا أغبياء بلا عقول في الملاعب يتصرفون بشكل مسعور.. كلنا شيخ، لا للعنصرية".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن إحدى هيئاته ستقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد الحادث.

وأوضح في بيان "توقفت المباراة بعد مشاجرة بين الجماهير (...) وشيخ سار (...) الذي أعلن أنه تعرض لإهانات عنصرية دون أي يتمكن أي عضو من أعضاء التحكيم، أخذا في الاعتبار من موقعهم على أرضية الملعب، من سماعهم".

وأضاف "أوقف الحكم فرانسيسكو غارسيا ريسغو المباراة عندما قرر لاعبو الفريق الزائر مغادرة الملعب بسبب الأحداث المذكورة، دون أن يتمكن الحكم من تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية حيث رفض فريق العاصمة مواصلة اللعب".

وكانت المباراة الثانية التي شهدت إهانات عنصرية السبت في إسبانيا، بعد الحادثتين اللتين وقعتا خلال فوز إشبيلية على خيتافي 1-0.

وكتب حكم المباراة خافيير إغليسياس فيانويفا أن جماهير خيتافي صرخت "أكونيا قرد" و"أكونا، أنت من فصيلة القرود" تجاه الدولي الأرجنتيني أكونا، مما دفعه إلى إيقاف المباراة لفترة وجيزة.

وقال مدرب إشبيلية كيكي سانشيس فلوريس إن بعض المشجعين وصفوه بأنه "غجري"، موضحا أنه فخور بأصوله.

وأردف قائلاً: "أن تكون غجرياً أو نصف غجري فهذا شيء، واستخدام ذلك كإهانة عنصرية شيء آخر - أجد ذلك شنيعاً".

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