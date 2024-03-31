الباشا «الذهبي» بطل كأس «مارس» الشهرية للبولو





توج فريق الباشا بطلاً لكأس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس 2024، بعد فوزه بالهدف الذهبي على فريق الحبتور في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما، ليلعبا شوطاً إضافياً يحسمه فريق الباشا ويخطف الفوز من منافسه فريق الحبتور في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وكان لاعب فريق الحبتور أوركيزا قد بادر بإحراز هدف المباراة الأول والأوحد في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أدرك فريق الباشا التعادل، وعاد أوركيزا ليحرز هدفي الحبتور الثاني والثالث تباعاً، ثم أحرز محمد الحبتور هدف فريقه الرابع 4 /1.

وشهد الشوط الثالث إصراراً واضحاً من فريق الباشا ونجح في إحراز هدفه الثاني، واطمأن مبكراً فريق الحبتور للنتيجة ولم يحرز أي هدف، ومع بداية الشوط الرابع والأخير يضيف لاعبو الباشا سانتوس اريارتي وخوستو كوينتو هدفين ليدركا لفريقهما التعادل 4 أهداف مقابل 4 أهداف، ويبدأ التوتر يخيم على فريق الحبتور، لكن أوركيزا يخطف الهدف الخامس، إلا أن اللحظات الأخيرة القاتلة استغلها خوستو كوينتو ويخطف هدف التعادل ليلعب الفريقان وقتاً إضافياً يخطف فيه توماس اريارتي هدف الفوز للباشا ليحصد كأس البطولة.

وفي منافسات كأس الترضية «البطولة الفرعية»، حقق فريق نيوايدج بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم المفاجأة والفوز المستحق على منافسة فريق ذئاب دبي وبنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف، بعد أن استعان باللاعب سورنسون بديلاً لهاني جابشي، ليتسيد الفريق أغلب فترات المباراة واستثمر أخطاء منافسه من بداية اللقاء ليتقدم بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، ثم 6 أهداف مقابل ثلاثة وأنهى اللقاء بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف ليحصد كأس الترضية.

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