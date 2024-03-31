نتائج متميزة لفرق إقامة دبي في الفعاليات الرياضية الرمضانية



حققت فرق إقامة دبي المشاركة بالفعاليات الرياضية الرمضانية بدبي نتائج متميزة، ونجح فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لكرة السلة الكراسي المتحركة المشارك بدورة ند الشبا الرياضية، في الحصول على المركز الثاني بالبطولة، بعد نجاحه في الوصول إلى نصف نهائي البطولة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بفوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات 33- 28 بعد تألقه في الدور التمهيدي ليصعد إلى المربع الذهبي، ويفرض نفسه بقوة رافعاً شعار التحدي من أجل الوصول إلى نهائي الحدث مع الأربعة الكبار عن جدارة، ليحقق فوزه الرابع على التوالي دون خسارة، ضمن مشاركته بمباريات البطولة التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة 10 فرق، حيث خاض المنافسات عن المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كلاً من فرق: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحاكم دبي، وماي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز ريزدنس البستان.

وضمن منافسات بطولة ند الشبا سباق الـ400 متر موانع (OCR) التي أقيمت ضمن منافسات الدورة بمشاركة حوالي 500 مشترك من جميع دول العالم، فاز العريف أول عبدالله أحمد يوسف من مرتب إقامة دبي بالمركز الثاني في سباق 400 متر موانع ضمن مشاركته بمنافسات البطولة.



المركز الأول

وضمن منافسات بطولة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الرمضانية لكرة القدم، توج فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالمركز الأول بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بمقر الهيئة بأبوظبي، ليستكمل فريق إقامة دبي مشاركته بالفوز في ثلاث مباريات وخسارة مباراة واحدة ضمن منافسات البطولة، مما أهله للصعود إلى المركز الأول متصدراً الفرق العديدة التي شاركت بالبطولة والتي تمثل مختلف الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

أحرز هدفي إقامة دبي في النهائي، اللاعب عيسى وليد عبيد الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة ليضيف بذلك رقماً جديداً يعزز من الانتصارات التي حققتها إقامة دبي ضمن مشاركتها بالفعاليات الرياضية الرمضانية التي أقيمت على مستوى الدولة، والفعاليات المقامة في إمارة دبي، حيث دأبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي على تأكيد حضورها المتألق ضمن هذه الفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات الرمضانية، استكمالاً لجهودها في دعم مختلف أوجه النشاطات المجتمعية والخيرية والدينية المقامة خلال شهر رمضان المبارك، سعياً لتحقيق أهداف استراتيجياتها المتعلقة بتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين وتحقيق جودة الحياة التي تنسجم مع توجهات إمارة دُبي، وتواكب سياستها في ما يتعلق برفاهيّة العيش والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز