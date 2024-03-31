(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy)
بينما يحتفل العالم بعيد الأم، نعبّر عن تقديرنا وإعجابنا بدور الأمهات المذهل وقدرتهن الرائعة على تجسيد معاني القوة والحب والعطف والحنان، والعمل بلا كلل أو ملل لحماية ورعاية عائلاتهن. وانطلاقاً من رغبتنا بتكريم الأمهات حول العالم، تقدّم إنفينيتي لجميع الأمهات سيارة "QX55"، التي تجمع بين الفخامة والأداء المميز. ولا تعد "QX55" مجرد سيارة، بل هي وسام تكريم للأمهات، تم تصميمها لتلبية احتياجاتهن بكل أناقة وكفاءة.
شريكة الأم على الطريق: سيارة تجمع بين السلامة والمساحة والصفاء
تتميّز إنفينيتي "QX55" بخصائص السلامة المتطورة التي تعكس رغبة الأم الفطرية في حماية عائلتها، حيث تأتي السيارة مجهزة بنظام مراقبة الطريق الأمامية، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التحذير من مغادرة المسار، مما يضمن راحة البال في كل رحلة. وتُحاكي هذه الميزات اهتمام الأم وعطفها، وتوفر للركّاب طبقة إضافية من الحماية.
كما تتميز "QX55" أيضاً بخيارات تخزين مرنة تتماشى مع أسلوب الحياة الديناميكي للأمهات، حيث تلبّي مساحات التخزين جميع الاحتياجات، سواء كان ذلك نقل أكياس التسوق أو تخزين المعدات الرياضية وحقائب عطلة نهاية الأسبوع. كما تتميز "QX55" بقدرتها العالية على التكيف، ما يجعلها الرفيق المثالي لمغامرات الأمهات اليومية.
أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا… الآن بين يديكِ
تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في تبسيط المهام اليومية للأم، وهذا تماماً ما تتميز به "QX55"، حيث يوفر نظام المعلومات والترفيه ذو الشاشة المزدوجة الذي يمكنه التكامل بشكل مثالي مع الهواتف الذكية ونظام الملاحة اتصالاً سلساً بالعالم الخارجي. كما تشمل السيارة المميزة نظام "ProPILOT Assist" الذي يجعل من القيادة أكثر سهولة من خلال المساعدة في الاندفاع والسرعة والفرملة والتوجيه، ما يسمح للأمهات بالتركيز على متعة الرحلة بدلاً من الشعور بالتوتر والقلق.
وتعكس "QX55" بتصميمها المميز وخصائصها المتطورة التزام إنفينيتي بالتميز والابتكار، وسعيها المستمر لمنح العملاء تجربة فريدة تجمع بين التطور التكنولوجي والفخامة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة.
تفضّل بزيارة أقرب مركز إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية لتجربة قيادة "QX55" بنفسك والتعرّف عليها عن قُرب.
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