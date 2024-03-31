سعادة محمد إبراهيم الرئيسي: الشيخ زايد "طيب الله ثراه" ترك إرثاً كبيراً وعطاء لا ينضب في العمل الإنساني

(MENAFN
- Misbar Communications)
قال سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة: إن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ، إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي قدم للعالم نموذجاً بارزاً في العطاء وترك إرثاً كبيراً وعطاء لا ينضب في إرساء دعائم العمل الإنساني على الصعيدين، المحلي والعالمي، مضمونها إغاثة الملهوف، وسد حاجة المحتاجين، وكفالة حق العيش الكريم لكل إنسان على وجه الأرض، وبفضل قيادتنا الحكيمة، تواصل الإمارات مد يد العون للدول المحتاجة، وتقديم المساعدات الإنسانية في شتى بقاع الأرض، لتكون صرحًا للخير والإحسان.
وأضاف سعادة محمد إبراهيم الرئيسي: نحتفي اليوم بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، الذي وضع دعائم العطاء والتسامح والتآخي لتكون حجر أساس مسيرتنا التنموية الطموحة، وغرس فينا جميعاً حب الخير والتراحم، ليصبح العمل الإنساني في دولة الإمارات استراتيجية عمل ثابتة ومنهج حياة، مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني، يعتبر علامة في تاريخ الإمارات، ومحطة إنسانية خالدة تتعزز من خلالها مبادرات الخير والعطاء، لتستمر مسيرة الإمارات بقيادتها الحكيمة رافعة لواء العمل الإنساني في كافة دولة العالم.
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