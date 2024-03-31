فيكتوري 4 يحرز لقب الجولة الـ2 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 بفيتنام

فاز زورق "فيكتوري 4" بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك بلقب جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة“فورمولا1” الجولة الثانية من بطولة العالم التي أقيمت اليوم (الأحد) في مقاطعة كوي نون-بينه دينه بفيتنام، بمشاركة نخبة الفرق العالمية يتقدمها زوارق الإمارات من فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ونجح "فيكتوري 4" ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب بعدما قدم أداء رفيعا أهله للفوز بلقب سباق تصفيات أفضل زمن يوم أول أمس (الجمعة) ثم صدارة مجموعته في سباق السرعة "سبرنت" أمس (السبت) وأخيرا إحراز لقب السباق الرئيسي اليوم (الأحد).

وتصدر "فيكتوري 4" بعد نهاية منافسات الجولة الثانية الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة متقدما على زورق "الشارقة 17" بقيادة روستي ويات، الذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيسي، وزورق "فيتنام 1" بقيادة المتسابق جوناس أندرسون واللذين تساويا في رصيد النقاط 47 نقطة لكل منهما.

وأضاف زورق "الشارقة 17" 9 نقاط لرصيده بحلوله رابعاً في السباق منحته المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 47 نقطة، وحصل زورق "سترموي ريسينيج 77" على المركز الخامس، فيما حصل زورق "أبوظبي 5" بقيادة بطلنا ثاني القمزي على المركز السادس، وحصل زورق "رد ديفليز 11" على المركز السابع، ثم زورق "سترموي 50" في المركز الثامن.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي أن النتائج التي حققها الفيكتوري في فيتنام تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الفريق وسنوات العطاء من أجل تطوير وتحقيق النجاح في هذه البطولة العالمية، خاصة أنه يعد أحدث الفرق التي انضمت إلى الساحة مؤخرا..

وأشار إلى أن التفوق سيكون دافعا للمزيد من العمل حتى استكمال صور النجاح بالتتويج مع ختام الموسم الجاري.

من جانبه أكد أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري أن نتائج الجولة الثانية في فيتنام تجسد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق العمل في الإدارة والجهازين الاداري والفني للفريق.

وقال: "نجحت فرق العمل في تجهيز الزورقين "فيكتوري 4" و"فيكتوري 3" على أكمل وجه واستطاع البطلان ستارك وأحمد عبدالكريم الفهيم، إكمال السباق دون توقف أو مشاكل فنية ليقدم زورق "فيكتوري 4" أداء مميزا أكد من خلاله تضافر جهود الفريق وخبرات المتسابق إريك ستارك المتراكمة.

يعد فوز زورق "فيكتوري 4" بلقب جائزة فيتنام ثاني فوز للفريق بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1" والتي انطلقت عام 2015 حيث حقق الفيكتوري أول لقب في عام 2016 في الجولة الختامية التي أقيمت على بحيرة خالد بالشارقة.

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