محمد بن سلطان بن خليفة يهنئ الفيكتوري بفوزه بالجولة الثانية لبطولة العالم لـالفورمولا1

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري بعد تحقيق زورق "الفيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك، لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق "الفورمولا1"، التي اختتمت أحداثها في فيتنام اليوم بتفوق إماراتي قوي في المنافسة.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن سفراء الإمارات قدموا مشاركة قوية، توجت في الختام بتصدر زورق الفيكتوري وتحقيقه لقب الجولة، والتقدم إلى صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 55 نقطة مع نهاية هذه المرحلة.
وقال: "فخورون بما قدمته الزوارق الإماراتية في البطولة، والفوز بلقب الجولة في الختام، ونبارك للفيكتوري الأداء المتميز في السباق والوصول إلى منصة التتويج، والأجمل أن اللقب تحقق في شهر رمضان الفضيل والعودة بالإنجاز للرياضة الإماراتية".
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