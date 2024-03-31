محمد بن سلطان بن خليفة يهنئ الفيكتوري بفوزه بالجولة الثانية لبطولة العالم لـالفورمولا1

هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري بعد تحقيق زورق "الفيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك، لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق "الفورمولا1"، التي اختتمت أحداثها في فيتنام اليوم بتفوق إماراتي قوي في المنافسة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن سفراء الإمارات قدموا مشاركة قوية، توجت في الختام بتصدر زورق الفيكتوري وتحقيقه لقب الجولة، والتقدم إلى صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 55 نقطة مع نهاية هذه المرحلة.

وقال: "فخورون بما قدمته الزوارق الإماراتية في البطولة، والفوز بلقب الجولة في الختام، ونبارك للفيكتوري الأداء المتميز في السباق والوصول إلى منصة التتويج، والأجمل أن اللقب تحقق في شهر رمضان الفضيل والعودة بالإنجاز للرياضة الإماراتية".

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