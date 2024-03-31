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ايفنبرج ينتقد الأوضاع في بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام دورتموند

3/31/2024 7:20:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


انتقد شتيفان إيفنبرج، القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بشدة الأوضاع في الفريق عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.

وقال ايفنبرج اليوم الاحد في برنامج "دوبل باس" على شبكة "سبورت1" :" في النهاية كانت ضربة موجعة لبايرن ميونخ".

وأضاف أن الخسارة بهدفين نظيفين أمام بوروسيا دورتموند أمس السبت كانت "بالتأكيد مخيبة للآمال".

ويرى إيفنبرج /55 عاما/ الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2001 إنه لم يعد هناك وحدة بين لاعبي الفريق، وأن توماس توخيل، المدير الفني، ليس المذنب الوحيد.

وقال :"الأساس هو المدرب، ولكن أيضا يجب أن تسأل اللاعبين أيضا".

وأضاف ايفنبرج " أن المباراة كانت أشبه بمباراة تجريبية، مباراة تحضيرية. لم يأخذ بايرن المباراة على محمل الجد".

وقال إن فريق بايرن فشل في اكتساب الثقة بالنفس وتحقيق نتيجة مميزة قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن ميونخ مع أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 9 و17 أبريل المقبل.

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