«الأنصاري للصرافة» تدعم حملة «وقف الأم» بـ5 ملايين درهم

أعلنت شركة "الأنصاري للصرافة" مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

تستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "تجسد حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيم الخير والعطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتسابق أفراده على تقديم العون للمحتاجين والفقراء في أي مكان من العالم"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات وتحسين حياتها نحو الأفضل.

وأضاف: "يشرفنا الانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف الأم)، وهذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بكل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وهذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الأمهات وتركز على قضية التعليم، وتمكين ملايين الأفراد في دول عدة من استكمال دراستهم بما يعود بالخير على أوطانهم ومجتمعاتهم".

تأتي حملة "وقف الأم" استكمالاً للنجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتواصل حملة "وقف الأم" تلقي المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

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