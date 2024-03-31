دورة ميامي: بعد الأوجاع.. كولينز تبلغ هدفها استعداداً لتوديع كرة المضرب



عندما قرّرت لاعبة كرة المضرب الأميركية دانييل كولينز ان هذه السنة ستكون الأخيرة لها في دورات محترفات كرة المضرب، وضعت لنفسها هدفاً استعصى عليه كثيرون، وهو احراز أحد الألقاب النوعية.

يوم السبت، وضعت ابنة فلوريدا البالغة 30 عاماً يديها على جائزة مميزة، بعد تتويجها بأول ألقابها في دورات الألف نقطة على ملاعب دورة ميامي الأميركية.

تغلّبت على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، بمجموعتين نظيفتين 7-5 و6-3.

كان فوزاً مؤثراً أمام أبناء ولايتها، في ظهورها الأخير في ميامي، فحققت تتويجاً لطالما استعصى عليها.

قالت كولينز "أردت دوماً الفوز في كل دورة شاركت فيها، لكن لأنها سنتي الأخيرة، أردت حقاً التتويج بلقب دورة للألف هذه السنة. هذا هام جداً لي. أمر تحدثت بشأنه كثيراً مع كل المقربين مني".

تابعت "اردت حقاً أن أقدّم المزيد كي أظهر أفضل كرة مضرب لدي. أنا سعيدة لاكتشاف بعض الأمور الجسدية كنت بحاجة اليها، للصعود إلى القمة في الوقت المناسب والشعور باني مستعدة للرحيل".

أردفت "بالطبع قمت بذلك خلال الدورة، لكنه كان هدفاً، نعم. لذا حققت بعض الأهداف المرسومة على القائمة".

- "قرار شخصي للغاية" -

لم يغيّر تتويجها قرار اعتزالها "اشعر تماماً بان كثيرين يرغبون في رؤيتي أواصل اللعب، لكن مشكلاتي الصحية تجعل حياتي صعبة خارج الملعب. هذا قرار شخصي للغاية، مبني على العواطف، آمل في أن يتفهّم الجميع ذلك".

وباتت كولينز، المصنفة 53 عالمياً، أقل لاعبة تصنيفا تحرز لقب دورة ميامي، محققة أكبر انتصار في مسيرتها بعدما احتاجت ساعتين للخروج فائزة.

كما لم يسبق لكولينز، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة 2022، أن وصلت إلى نهائي احدى دورات "دبليو تي ايه" للألف نقطة.

- مسار مختلف -

وخلافاً لمعظم اللاعبات اللواتي تسلكن طريقاً اعتيادياً نحو دورات المحترفات من المدارس بدءا من سنوات المراهقة، كان لكولينز مسار مختلف.

قرّرت اكمال دراستها، فحازت شهادة الماسترز في الإدارة الرياضية، ولعبت في دورات الجامعات مع جامعتي فلوريدا وفيرجينيا.

أحرزت لقبين لدى الجامعات، لكنها لم تتحوّل إلى الاحتراف حتى عمر الثانية والعشرين، فانتظرت حتى وقت متأخر لمعرفة النجاح.

توّجت عام 2021 في باليرمو وسان خوسيه، قبل أن تبلغ نهائي ملبورن الكبرى في 2022.

لكن يبدو أن قرار اعتزالها في موسم 2024 قد أحدث تحوّلا في نهجها "أعتقد حقاً ان جزءاً من سبب لعبي بهذه الجودة وقيامي بعمل جيّد اليوم، كان بسبب ذهنية: ساستمتع بكل دقيقة هنا".

تابعت "هذه سنتي الأخيرة، موسمي الأخير، وهذه آخر دوراتي. أريد تذكّر تلك اللحظات".

وكانت كولينز فازت في طريقها إلى اللقب على الفرنسية كارولين غارسيا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

شرحت كيف بدأت يومها قبل الفوز على ريباكينا "استيقظت اليوم، وعندما كنا في السيارة قلت لنفسي +آه، ستكون أوّل مرّة أخوض مباراة نهائية في ولايتي واحظى بدعم جماهيري كبير. عدّلنا قائمة الموسيقى واصبحنا أكثر حماسة".

تابعت كولينز التي جلبت معها كلبها كوينسي إلى ميامي ومارست رياضة الغولف في أوقات فراغها "كان الأمر ممتعاً. كان أفضل الأيام".

ونجحت كولينز في مباراة متوازنة في فرض تفوقها خلال نقاط الكسر (3 من أصل 7) بخلاف منافستها (1 من 10).

واحتفظت كولينز بهدوء أعصابها في نهاية اللقاء في حين كانت تكافح من أجل إرسالها، لتحسم لصالحها النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.

وبفضل هذا الفوز، سترتقي الاميركية من المركز الـ 53 إلى الـ 22 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيصدر الاثنين.

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